El euro se mantiene estable por encima de 1,14 dólares

Fráncfort (Alemania), 7 jul (EFE).- El euro se mantuvo este martes estable en una banda de fluctuación estrecha por encima de 1,14 dólares, mientras los mercados tratan de prever qué van a hacer los bancos centrales.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1433 dólares, frente a los 1,1413 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1433 dólares.

Los precios del petróleo han caído desde el acuerdo de paz provisional entre EE. UU. e Irán, pero las autoridades monetarias todavía ven riesgos inflacionistas y prevén que la inflación superará el 2 %.

Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE han destacado los riesgos al alza para la inflación, por lo que podrían tomar medidas en algún momento, aunque parece que no en su reunión de julio.

Los tipos de interés a los depósitos bancarios del BCE seguirán previsiblemente en el 2,25 %.

El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller reafirmó el compromiso con el objetivo de inflación del 2 %.

Pero el mercado laboral estadounidense se debilita por lo que la Fed probablemente mantendrá sus tipos de interés, que están ahora entre el 3,5 y el 3,75 %.

El diferencial de los tipos de interés entre el BCE y la Fed impulsa el dólar porque las inversiones denominadas en dólares dan una rentabilidad mayor.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1423 y 1,1446 dólares. EFE