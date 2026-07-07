Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 jul (15.00 GMT)

Madrid, 7 jul (EFE).-

Redacción América.- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

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Bogotá.- El Gobierno del mandatario colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes la suspensión de las mesas conjuntas de transición con la futura Administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que ya no existen "condiciones mínimas de respeto institucional" para continuar el proceso de traspaso de poder.

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Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que ordenó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro.

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Damasco (Siria).- Al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, coincidiendo con la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria.

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París/Damasco.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este martes que "nada podrá sofocar la aspiración de los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, plural y unida", después de las dos explosiones registradas en el centro de Damasco durante su visita oficial al país.

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París.- Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa y dos veces finalista en las presidenciales francesas (2017 y 2022), se enfrenta este martes a una sentencia histórica que podría impedirle presentarse al Elíseo en abril de 2027, en unas elecciones presidenciales en las que parte como favorita para suceder a Emmanuel Macron.

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París.- El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo le debería permitir presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

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Ankara.- La Policía turca detuvo a varios participantes en una manifestación convocada por el Partido Comunista de Turquía (TKP) en Ankara para exigir la salida del país de la OTAN y rechazar las políticas militares de la Alianza, en la víspera de la cumbre de líderes que acoge la capital turca.

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Ankara.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este martes a Ankara para reunirse en los márgenes de la cumbre anual de la OTAN con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los principales jefes de Estado y de Gobierno europeos de la Alianza y pedirles que aceleren la transferencia a Ucrania de más sistemas antibalísticos Patriot y misiles para estos sistemas.

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Ankara.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Ankara para participar en la 36 cumbre de líderes de la OTAN, marcada por los planes de aumentar la inversión aliada en defensa y el apoyo para Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

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Ankara.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó este martes la capacidad defensiva de Ucrania, desarrollada a raíz de la guerra iniciada por Rusia, y abogó por que su país pase a formar parte de la OTAN, algo que reforzaría también a la propia Alianza, dijo.

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Ankara.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este martes la "clara división de tareas" entre la Unión Europea (UE) y la OTAN, que opinó refuerza a ambas, y el creciente papel que Europa está asumiendo en el ámbito de la defensa para depender menos de Estados Unidos. "Existe una clara división de tareas en la que ambos estamos de acuerdo; eso nos permite reforzar mutuamente nuestros respectivos roles", dijo Rutte durante un diálogo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco del Foro de la Industria de Defensa de la cumbre de la OTAN.

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Ankara.- El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar este martes a sus aliados europeos por rechazar la ayuda a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, y se preguntó para qué se está gastando Washington "cientos de miles de millones de dólares" en la OTAN, tras su llegada a la cumbre de los aliados en Ankara.

Mar de Azov (Ucrania).- Las fuerzas de drones ucranianas atacaron durante la pasada noche ocho buques petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones a sus exportaciones petroleras y de grano originario de los territorios ocupados de Ucrania, dijo este martes el comandante de las propias fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi.

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Járkov (Ucrania).- Efectivos de la 13.ª Brigada Operativa ‘Khartia’ (Carta) de la Guardia Nacional de Ucrania se entrenan en la construcción de refugios de campaña como preparación para el próximo relevo en el frente, en un lugar no revelado de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania.

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Ginebra.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Púbica, Oscar López, consideró hoy incomprensible la decisión de la justicia española de rechazar la petición de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía, a la que fue invitada.

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Ginebra.- España ha movilizado a diecisiete países para crear inicialmente con ellos una coalición internacional de protección de la infancia frente a los potenciales efectos perjudiciales de una inteligencia artificial no regulada.

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Jerusalén.- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, pidió este martes a Alemania que asuma un papel de liderazgo a la hora de frenar posibles sanciones impulsadas por la Unión Europea contra Israel y su política de asentamientos en Cisjordania (ilegales según el derecho internacional).

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Londres.- El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a elecciones parciales en su circunscripción y revalidar el apoyo del electorado tras varios escándalos sobre financiación.

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Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo validó este martes el acuerdo en la normativa europea de derechos de los pasajeros aéreos que exigirá a las aerolíneas mayor transparencia en el precio de los billetes y mejor información en los casos en los que el pasajero tenga derecho a indemnización.

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Nairobi.- Al menos cinco personas fueron detenidas este martes en Nairobi durante unas protestas convocadas contra los supuestos "secuestros" realizados por la Policía de Kenia contra activistas pro derechos humanos, según pudo comprobar EFE.

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Calcuta (India).- Ciudadanos protestan este martes para exigir justicia por la violación y el posterior asesinato de una niña de tan solo 11 años en la localidad de Baruipur, al sur de Calcuta, India.

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Arteixo (España).- La empresa textil Inditex estrena un sistema de etiquetado que sirve para facilitar la compra de manera autónoma a personas con discapacidad visual.

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Arteixo (España).- La empresa textil Inditex celebra 25 años como empresa cotizada con más planes de expansión de sus marcas, en concreto con Bershka en Brasil y Estados Unidos, Lefties en Francia, Reino Unido y Alemania; Massimo Dutti y Pull&Bear en Dinamarca y Zara Home en Noruega, ha informado el consejero delegado, Óscar García Maceiras.

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Londres.- La Justicia británica falló este martes contra el príncipe Enrique y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

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Bombay (India).- Las autoridades de la ciudad india de Bombay ordenaron este martes el cierre total de escuelas y universidades ante un temporal de lluvias monzónicas que ha causado fuertes inundaciones y que ha dejado ya al menos 13 muertos en los últimos días.

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Roma.- Dos personas fueron detenidas este martes en Roma en el marco de una operación contra una red de espionaje que presuntamente filtraba información confidencial a los servicios de inteligencia de Rusia a través de un exmiembro del espionaje italiano y antiguo suboficial de los Carabineros (Policía militarizada italiana).

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Mar Mediterráneo.- Un barcaza con 16 menores, entre ellos un bebe de un año, fue auxiliada por un pesquero procedente de Santa Maria La Scala, una aldea del municipio de Acireale, en Sicilia, que localizó la embarcación en peligro frente a las costas de Malta y les proporcionó agua y comida y permaneciendo en la zona hasta la llegada de la Guardia Costera italiana.

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Bangkok.- Comienza en Bangkok la construcción del complejo del Crematorio Real para la ceremonia de cremación de la difunta Reina Madre de Tailandia, Sirikit, que falleció el 24 de octubre de 2025 a los 93 años.

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Bhaktapur (Nepal).- Devotos nepalíes se han reunido este martes para celebrar bailando el festival Nawadurga, una celebración tradicional nepalí en la que miembros de la comunidad Banamala visten máscaras que representan a diversas deidades y realizan danzas rituales en distintos lugares de Bhaktapur, Nepal.

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París.- París ha acogido este martes el desfile de la colección de Alta Costura Mujer Otoño/Invierno 2026-2027 de la firma Chanel, en el marco de la Semana de la Moda de la capital francesa.

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Bangalore (India).- Más de 25.000 profesionales acuden al Flipkart Food Fest, un evento gastronómico donde más de 50 marcas líderes en alimentación han presentado sus nuevos productos.

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Tokio.- El museo teamLab Borderless en Tokio ha abierto una nueva atracción bautizada como "Mundo de Cristal Infinito".

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Nagoya (Japón).- El parque temático de Studio Ghibli, ubicado a las afueras de la ciudad japonesa de Nagoya, abrió sus puertas en 2022, pero hoy vuelve a estar de estreno con la apertura de una exhibición de "cajas panorámicas" creadas por Hayao Miyazaki, y con la presentación de un corto de animación exclusivo de su hijo Goro.

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Villafranca de los Barros (España).- Once buitres negros extremeños han iniciado este martes un viaje de tres días para llegar a Bulgaria, país que gracias a la colaboración entre la ONG Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), la Junta de Extremadura y la Fundación para la Conservación de los Buitres (VCF) está logrando recuperar esta especie desaparecida hace 150 años.

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Atlanta (EE.UU.).- La ciudad de Atlanta vive hoy martes una auténtica fiesta futbolera con la llegada de miles de hinchas de Argentina y Egipto para el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde primeras horas del día, las calles del centro, los alrededores del estadio y las zonas de reunión de aficionados se llenaron de camisetas celestes y blancas, así como de los colores rojo, blanco y negro de Egipto.

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Getafe (España).- El Getafe presentó este martes a sus cuatro nuevos fichajes, los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli, el argentino Zaid Romero y el español Mario Martín, quienes se mostraron convencidos de que, pese a las bajas en la plantilla, existen mimbres para hacer una buena actuación en la Liga Conferencia y repetir el rendimiento de la pasada campaña.

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Bilbao.- El alemán Edin Terzic aseguró en su presentación como nuevo entrenador del Athletic que en el momento en que le llegó la oferta para dirigir al equipo rojiblaIRATXE RODRÍFnco, una vez que Ernesto Valverde confirmó su intención de no seguir, tuvo "claro que quería formar parte" del club bilbaíno.

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epp/EFE

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