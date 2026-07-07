Arranca el juicio contra los hermanos de Joaquín Torres por presunta estafa a numerosos famosos

Este martes 7 de julio ha arrancado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Julio y Maite Torres, hermanos del popular arquitecto Joaquín Torres, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal en el cocnocido como caso 'Kurata', un proyecto energético revolucionario que pusieron en marcha en 2010 y que habría captado a numerosos famosos como Alejandro Sanz, Carlos Sainz, Cristina Tárrega, Fernando Hierro o Rubén de la Red, a los que presuntamente habrían estafado una cantidad cercana a los 27 millones de euros con promesas de conseguir cuantiosos beneficios con un negocio de energías renovables a través de una tecnología hasta entonces desconocida.

Manteniendo que son inocentes de las acusaciones y que simplemente se trató de un negocio fallido que no logró salir adelante, los hermanos Torres han llegado a la primera de las cinco sesiones previstas del juicio por separado, con rostros muy serios y sin hacer declaraciones a la prensa, aunque posteriormente se han dejado ver juntos en actitud reflexiva a las puertas de los juzgados durante uno de los recesos, en el que Julio ha aprovechado para hablar por teléfono mientras Maite se fumaba un cigarro.

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Entre los testigos, uno de los afectados, el piloto Carlos Sainz, que a su llegada para prestar declaración ante el juez ha reconocido que "espero que la Justicia haga justicia", destacando que "han pasado muchos años" y no han recuperado nada de lo invertido.

También ha sido el primero en abandonar el juicio y, aunque no ha querido revelar qué ha declarado, qué cifra le estafaron presuntamente y si continúa creyendo en la Justicia, ha revelado que "estoy muy bien, gracias".

Julio Torres, por su parte, ha salido de la Audiencia Provincial sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, pero sí lo ha hecho su hermana Maite, que se ha reafirmado en su total inocencia de los delitos que se les imputan, desvelando además que el juicio se ha aplazado por falta de documentación. "Yo por mis hijos de verdad ya no puedo más. Demasiado tiempo, la verdad que sí, que 11 años y yo es que no he hecho absolutamente nada. Está siendo duro. Muy duro. Mis hijos están que no duermen, han perdido a su padre hace un año, todo un horror" ha expresado emocionada.

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Como ha defendido, "es todo falso, todo falso. Si es que estamos, con esto estamos completamente arruinados todo lo que todo el dinero de mi padre ha ido para este proyecto y estamos... ¿dónde pueda una estafa si no tenemos un euro? El proyecto no ha arrancado, nunca se llegó a materializar. El dinero que se invirtió está ahí en las plants y se pueden ver las plantas y se puede ver todo".

La razón por la que finalmente no funcionó el negocio, como ha reconocido, no lo sabe: "Yo no lo llevaba, pero vamos, sé que todo esto empezó a retirar inversores y a retirar a gente que creía en el proyecto".

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