Venezuela pide al PNUD su apoyo para impulsar programas de vivienda tras los terremotos

Caracas, 5 jul (EFE).- Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa por los devastadores terremotos del 24 de junio, informó este domingo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria hizo la solicitud durante un contacto con el administrador del PNUD, Alexander De Croo, a quien agradeció la "disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos", que dejaron al menos 3.342 muertos y 16.740 heridos.

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Según las autoridades venezolanas, 17.345 personas perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

En redes sociales, Rodríguez, quien asumió el cargo hace exactamente seis meses, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, dijo que se hará una evaluación de las necesidades posteriores al desastre con miras a la recuperación y reconstrucción del país.

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La mandataria también pidió el apoyo del PNUD para el impulso de programas educativos, así como de "formación laboral y empleo para las comunidades afectadas".

"Seguimos avanzando con la cooperación internacional", agregó.

La líder chavista informó el viernes de una reunión con el coordinador residente de la ONU, Gianluca Rampolla, y su equipo para "fortalecer la atención integral a las familias afectadas por el doble terremoto y coordinar cooperación internacional en esta etapa".

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El jueves, Rodríguez aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada.

También dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos" para Venezuela.

Rodríguez recordó entonces la reciente creación de un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para "la donación en dinero internacional" que será destinado para viviendas y que tendrá "todos los mecanismos de auditoría".

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El martes, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda.

Este domingo, la jefa de Estado designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó "conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

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Garcés fue nombrado recientemente como jefe de una comisión presidencial encargada de la inspección de viviendas afectadas. EFE