Los Stones, 'Little House on the Prairie', 'Moana' y la alta costura: la semana cultural

Redacción Internacional, 6 jul (EFE).- Los Rolling Stones llegan con su nuevo álbum de estudio, 'Foreign Tongues'; se estrena la nueva versión de 'Little House on the Prairie' y la película de acción real de 'Moana', mientras que la alta costura inunda París esta semana con las propuestas de otoño e invierno. Citas culturales para todos los gustos.

Mick Jagger y Keith Richards tienen 82 años y Ronnie Wood, 80. Nadie lo diría con la energía que despliegan en 'Foreign Tongues', que sale a la venta este viernes. Un disco grabado en apenas un mes en su Londres natal, con 14 canciones llenas de vitalidad, sarcasmo y crítica global que esperan con ansia los fans de sus satánicas majestades.

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En los años setenta y ochenta, la serie 'Little House on the Prairie' se coló en los hogares de todo el mundo con las emotivas historias de la familia Ingalls, capitaneados por Michael Landon como el patriarca y Melissa Gilbert como su hija Laura. Ahora, Alice Halsey es esa niña que vive en la Minnesota de finales del XIX en una nueva adaptación de las novelas de la Laura Ingalls real.

Una reinterpretación en acción real de la película de animación de Disney que se centra en la vida de los habitantes de Motunui, una isla de la Polinesia. Catherine Laga'aia se mete en la piel de Moana y Dwayne Johnson en la del semidiós Maui. Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i y Mark Mancina han compuesto las canciones de un filme que tiene como reto superar las buenas recaudaciones de las dos cintas de animación estrenadas en 2016 y 2024.

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A partir de este lunes, París acogerá la presentación de las propuestas de alta costura para el próximo otoño e invierno de las casas más prestigiosas de diseño, una edición que cuenta con los debuts de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga y Duran Lantink en Jean Paul Gaultier. Y en la que también se verán los diseños de Dior, Balenciaga, Chanel o Armani en unas citas que atraen a famosos de todo el mundo.

Y para los amantes de la fotografía, llegan los Encuentros de Arlés, con decenas de citas y exposiciones que se prolongarán hasta el 4 de octubre en esta ciudad de la Provenza francesa. EFE

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