Modi arranca una gira por Indonesia, Australia y Nueva Zelanda tras los pactos con Japón

Nueva Delhi, 6 jul (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, partió este lunes hacia Indonesia como arranque de una gira de seis días que lo llevará también a Australia y Nueva Zelanda, un viaje que forma parte de una agenda coordinada en la región y que se produce pocos días después de la visita oficial de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a la capital india.

"Mi visita a Indonesia y Australia, en el Océano Índico oriental y meridional respectivamente, seguida de Nueva Zelanda, reforzará aún más la Política de Actuar hacia el Este ("Act East" en inglés) de la India (...), así como nuestra perspectiva hacia un Indo-Pacífico libre y abierto", afirmó el mandatario indio en su nota oficial de salida.

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El viaje se produce tras la visita a Nueva Delhi de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante la que se anunciaron más de un centenar de memorandos de cooperación en inteligencia artificial e inversión, además del inicio de un primer acuerdo de coproducción militar de alta tecnología.

La agenda del mandatario arrancará en Yakarta, donde se reunirá con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, para revisar la Asociación Estratégica Integral bilateral y estudiar nuevos acuerdos en defensa, comercio y seguridad en el estratégico Estrecho de Malaca.

El objetivo de estos lazos, según Modi, es crear un Indo-Pacífico "libre y abierto", en una voluntad compartida por todas estas naciones para asegurar las rutas marítimas, conectar sus economías y frenar la creciente influencia de potencias como China en la región.

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El miércoles, el líder indio viajará a Melbourne para participar en la Cumbre Anual India-Australia junto a su par, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para tratar de cerrar el Acuerdo de Cooperación Económica Integral (CECA) y avanzar en otros sectores críticos como los minerales estratégicos.

"El esfuerzo de las dos partes es finalizar un acuerdo que sea equilibrado. Esto está siendo finalizado y negociado por el Ministerio de Comercio. Lo que esperamos es que se adopte un documento equilibrado en ambos lados", aseguró en una rueda de prensa el secretario indio de Exteriores para Oceanía, Shri Vishwesh Negi.

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Modi concluirá su gira en Auckland (Nueva Zelanda), donde mantendrá conversaciones el viernes con el primer ministro Christopher Luxon, que apuntan al desarrollo del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, marcando además un hito histórico al tratarse de la primera visita de un jefe de Gobierno indio a ese país en 40 años. EFE

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