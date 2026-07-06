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Thomas Tuchel elogia "la fe inquebrantable" de sus jugadores

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Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- El entrenador Thomas Thuchel elogió este domingo "la fe inquebrantable" de los jugadores de la selección de Inglaterra para sobreponerse a condiciones adversas en su partido contra México y clasificarse con un hombre menos a los cuartos de final del Mundial.

El seleccionador admitió que Inglaterra fue sometida a una "intensa presión" en el estadio Azteca, situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y cuya cancha fue sometida a horas de intensa lluvia que retrasaron la hora oficial del comienzo.

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Somo si fuera poco, los Tres Leones debieron jugar más de 40 minutos con un hombre menos por la expulsión de Jarell Quansah.

"El desgaste de los chicos fue enorme y ahora debemos pensar en recuperarnos", expresó al técnico alemán en alusión al partido de cuartos de final que jugarán el 11 de julio contra Noruega en Miami.

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