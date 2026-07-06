Erik Lira dice que México sembró y recogerá frutos

México, 5 jul (EFE).- Erik Lira, centrocampista de la selección mexicana, aseguró este domingo que a pesar de la eliminación ante Inglaterra en octavos de final, México sentó las bases para tener un equipo más fuerte.

"No estoy satisfecho, pero sí contento con lo que logramos porque sembramos una semilla de la que mañana nos vamos a acordar y a recoger los frutos. Estoy seguro de que vienen muy buenas cosas para nosotros", dijo.

"Teníamos que hacer el partido perfecto y no lo hicimos, fueron cinco minutos en que nos desconcentramos y eso nos costó muy caro", apuntó.

A pesar del tropiezo, Lira destacó el desempeño entrenado por el seleccionador Javier Aguirre.

"Fue una noche complicada, pero hoy me llena de orgullo ser mexicano, pertenecer a esta selección y portar esta playera. Perdimos con mucho honor", subrayó.

"Construimos algo increíble. Formamos una familia, veo a todos mis compañeros como hermanos, yo con ellos voy a la guerra y eso me dice que vamos por el camino correcto. Es un proceso que del día uno a hoy mejoramos mucho en funcionamiento y formas", dijo.

PUBLICIDAD

El jugador agradeció el apoyo con el que la afición los cobijo en sus cinco partidos que disputaron dentro del país.

"Creo que se sintieron representados y se van contentos a casa, a pesar del resultado. Hoy termina el sueño mundialista del 2026. Hemos puesto la vara muy alta y debemos sobreponernos a esto", concluyó.