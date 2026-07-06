España crea una oficina de la Corte Permanente de Arbitraje para reforzar "la proyección" del español

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha firmado este lunes el acuerdo para establecer una oficina de la Corte Permanente de Arbitraje en España para reforzar la "proyección global" del español en el "ámbito jurídico" y acercar sus servicios a "una amplia comunidad hispanohablante".

En la reunión entre el ministro del ramo, José Manuel Albares y el secretario General de la Corte, Marcin Czepelak, también han tratado "la importancia de este organismo en la resolución pacífica de controversias internacionales, la apuesta común y firme de España por un orden internacional basado en el derecho internacional", según ha informado Exteriores en un comunicado.

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El Gobierno ha calificado este acuerdo como "un hito de gran relevancia" para proyectar internacionalmente España "como foto de resolución de controversias" y ha afirmado que "reconoce" la "solidez del ordenamiento jurídico español, la excelencia de sus profesionales y la creciente capacidad de España para acoger procedimientos arbitrales de carácter internacional".

Además de reforzar "el papel del país como puente entre Europa, América Latina y el Mediterráneo".

Albares ha destacado que convierte a España en un "foro consolidado y de referencia para el arbitraje", un "lugar idóneo" para la función que desempeña la Corte Permanente de Arbitraje, y ha insistido en que "permite potenciar" el español "como una lengua verdaderamente global; también en el ámbito jurídico".

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La Corte Permanente de Arbitraje, constituida en 1899, es una organización intergubernamental que proporciona distintos servicios para resolver disputas de la comunidad internacional, según la definición del propio organismo.