Ciudad de México eleva a cinco el saldo de muertos durante el Mundial sin ofrecer detalles

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que cinco personas fallecieron durante las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, una cifra superior a las cuatro muertes reportadas previamente por las autoridades.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, señaló en conferencia de prensa que desde el inicio del Mundial, el 11 de junio, se registraron cinco defunciones en la capital.

La cifra contrasta con las cuatro muertes reportadas por el Gobierno capitalino la semana pasada tras los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.

Durante su intervención, Gasman no precisó las circunstancias de la quinta defunción ni aclaró si corresponde a un caso no informado previamente o a una actualización del balance oficial.

La funcionaria informó además que, desde el inicio del torneo, las autoridades brindaron 3.563 atenciones médicas y realizaron 93 traslados hospitalarios.

Al respecto, Gasman presentó un balance de las atenciones médicas clasificadas por niveles de triage y colores. Señaló que se registraron 3.438 casos no graves, clasificados en color verde, 109 que requirieron atención médica (rojo) y 11 considerados graves con prioridad de traslado (amarillo).

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"Y (color) negro, que son las personas fallecidas: cinco lamentables defunciones", mencionó.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, volvió a expresar sus condolencias a las familias de las personas fallecidas durante los festejos de la semana pasada, pero tampoco precisó el número de víctimas.

"Expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad con las familias de las personas lamentablemente fallecidas el martes pasado. Seguimos acompañándolas de manera permanente", aseguró.

No obstante, afirmó que la jornada de ayer, con motivo del partido México-Inglaterra, "concluyó con saldo blanco, prácticamente sin incidentes".

La semana pasada, las autoridades capitalinas confirmaron la muerte de cuatro personas tras las celebraciones por la victoria de México sobre Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en el centro de la ciudad.

Tres fallecieron por asfixia durante las aglomeraciones en la avenida Paseo de la Reforma y una cuarta persona murió posteriormente en un hospital, luego de haber sido trasladada desde la zona de los festejos.

Este mismo lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene abierta la investigación sobre la cuarta muerte que fue la del joven identificado como Isaías Trejo, de 19 años, y señaló que no descarta la posible comisión de otros delitos relacionados con el caso. EFE

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