El 88 % de reos paraguayos viven en cárceles con sobrepoblación crítica, dice ente estatal

Asunción, 6 jul (EFE).- El 88,17 % de los reclusos de Paraguay, 18.064 personas de un total de 20.488 internos, viven en cárceles con una "sobrepoblación crítica", alertó este lunes el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

En un informe, elaborado con datos del Ministerio de Justicia, con corte al 30 de mayo, el MNP advirtió que el 44,8 % de la población carcelaria se encuentra recluida en cinco de las 19 penitenciarías del país.

La penitenciaría regional de Villarrica (sur) mantuvo en mayo el mayor índice de hacinamiento del país, un 1.294,3 %, al acoger a 686 reos cuando la capacidad de esta cárcel es para 53 personas, según los estándares de derechos humanos.

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Le sigue la penitenciaría de San Pedro (norte) con una sobrepoblación de 1068,9 %, al acoger a 1.582 presos, pese a tener una capacidad para 148 internos, señaló el informe.

El reporte destaca que la penitenciaría regional de Coronel Oviedo (centro) es la más poblada, con 2.114 internos, que representa el 10,3 % del total, seguido de la penitenciaría Padre Juan A. de la Vega de la ciudad de Emboscada (centro), que concentra el 9,2 % de la población carcelaria (1.875 personas).

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Por otro lado, el informe menciona que el 14,1 % de la población carcelaria se encuentra en "riesgo de vulnerabilidad", al señalar que 2.889 internos padecen enfermedades transmisibles o contagiosas, 775 reos tienen al menos una discapacidad, 592 son adultos mayores de 60 años o más y 329 pertenecen a pueblos indígenas.

El reporte refiere además que el 62,5 % de los reclusos (12.796) está siendo procesados sin una condena en firme, mientras que el 37,5 % (7.692) ha recibido una sentencia.

Del total de la población carcelaria, 19.320 son hombres y 1.168 mujeres.EFE