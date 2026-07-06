Agencias

Nuno Mendes se retira lesionado en el minuto 56 tras un esprint con Lamine

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Arlington (EE.UU.), 6 jul (FE).- Nuno Mendes, lateral izquierdo de la selección portuguesa, se ha marchado lesionado en el minuto 56 del partido de los cuartos de final que disputa contra España, tras esprintar con Lamine Yamal, en la única acción en el que la estrella española logró superarle.

Mendes, que se había mostrado superior a Lamine en el primer tiempo, e incluso disparó al larguero en el minuto 41, se rompió en un esprint en el que le exigió al límite el jugador español. Fue sustituido por Nelson Semedo.

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