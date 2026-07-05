Uganda recibe a 255 ciudadanos repatriados desde Sudáfrica por la violencia xenófoba

Nairobi, 5 jul (EFE).- Al menos 255 ugandeses llegaron a su país este domingo desde Sudáfrica tras ser repatriados por la oleada de violencia xenófoba y protestas contra migrantes africanos que afecta a esa nación desde hace meses, informó el Gobierno de Uganda

"Con la llegada de 255 ciudadanos ugandeses esta mañana, el número de ugandeses repatriados de forma segura desde Sudáfrica en el programa de evacuación voluntaria ha aumentado a 560 personas", publicó la Embajada de Uganda en Pretoria en su cuenta de la red social X.

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En su llegada al Aeropuerto Internacional de Entebe, el principal del país, fueron recibidos por el portavoz del Ejército, Chris Magezi, y otros representantes del Gobierno y las Fuerzas Armadas.

"Para muchos, fue más que un simple vuelo de regreso a casa. Fue un viaje desde la incertidumbre hasta la seguridad. Al abrirse las puertas del avión en el Aeropuerto Internacional de Entebbe, lágrimas de alivio, cálidos abrazos y sincera gratitud llenaron la terminal de llegadas mientras las familias y los funcionarios del gobierno daban la bienvenida a los repatriados a la Perla de África", añadió el ministerio.

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Estas repatriaciones se producen después de que miles de personas tomaron las calles de Sudáfrica el pasado martes en marchas convocadas por grupos antiinmigración, que dieron ese día como fecha límite a los indocumentados de otros países africanos para abandonar el país.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

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Frente a esta situación, Zimbabue, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique o Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos que solicitaron regresar a sus países de origen por miedo a los ataques xenófobos.

El Gobierno sudafricano, por su parte, ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida. Las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

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