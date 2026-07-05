Agencias

Trump se reunirá con Zelenski y Al Shara durante la cumbre de la OTAN en Turquía

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la semana próxima en Turquía con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con el de Siria, Ahmed al Shara, aprovechando su desplazamiento para participar en la cumbre de la OTAN que se celebra los días 7 y 8 de julio.

Ambas reuniones bilaterales tendrán lugar el miércoles por la tarde en Ankara, ha explicado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una rueda de prensa telemática.

Putin y Zelenski hablaron por teléfono por separado con Trump el sábado para felictarle por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

En cuanto a Al Shara, en la última semana Trump ha dejado caer la posibilidad de que el Ejército sirio entre en Líbano para combatir al partido-milicia chií libanés Hezbolá, pero Al Shara ha descartado una intervención de ese tipo. Siria se retiró de Líbano en 2005 tras décadas de tutelaje sobre el sistema político libanés.

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