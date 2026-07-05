Sinner derriba la ilusión de Mochizuki y llega a cuartos de Wimbledon por quinta vez

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, dio un paso más en la defensa del título logrado la temporada pasada y, tras enterrar las ilusiones del japonés Shintaro Mochizuki (6-3, 7-6(0) y 6-3), procedente de la fase previa, se situó, por quinta vez en su carrera, en los cuartos de final de Wimbledon.

Sinner, que pidió que el techo se cerrara tras el octavo juego del segundo set, con 4-4, sumó su undécima victoria seguida en el All England Club entre las siete que le dieron el trofeo el pasado curso y las cuatro que acumula ahora. Espera ahora al alemán veterano Jan Lennard Struff que se impuso al polaco Hubert Hurkacz

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Nunca ha perdido el número uno del mundo en un Grand Slam contra un jugador de ránking tan bajo como Mochizuki, 151 de la clasificación y que eliminó en tercera ronda al español Rafa Jódar y registró su mejor papel en un torneo grande.

La decimocuarta victoria seguida contra un rival procedente de la fase previa alentó la carrera por revalidar el éxito al tenista italiano que en los dos últimos tramos, contra el estadounidense Jenson Brooksby y ahora frente al nipón, aceleró en su juego y disipó dudas en el marcador.

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Amplió el italiano su registro de más presencias en cuartos en Wimbledon de un jugador italiano y también en un Grand Slam. Es ya el undécimo jugador en la Era Abierta en registrar cinco apariciones consecutivas en cuartos de final individuales masculinos en Wimbledon, y el segundo jugador en activo en ​​lograrlo, después de Novak Djokovic, quien alcanzó los cuartos de final siete veces consecutivas entre 2009 y 2015 y que este domingo lo hizo por noveno año consecutivo.

El año pasado Sinner ganó su primer título de Wimbledon, derrotando al bicampeón defensor Carlos Alcaraz en la final, ausente en esta edición y ya ha disputado alguna final de los cuatro Grand Slam. Ahora, este año, pretende erigirse en el décimo en revalidar el éxito en el All England Club.

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Sinner, que cuenta con cuatro títulos del Grand Slam hasta ahora, es el jugador que más títulos individuales ganados en 2026. Ha ganado los títulos en los 5 torneos Masters 1000 de esta temporada: Indian Wells (derrotó a Medvedev), Miami (derrotó a Jiri Lehecka), Montecarlo (derrotó a Alcaraz), Madrid (derrotó a Zverev) y Roma (derrotó a Casper Ruud). Al ganar el título en Roma, se convirtió en el segundo jugador en completar la colección de títulos Masters 1000, después de Djokovic.

Solo ha perdido tres partidos en el 2026 Sinner que solo se vio con alguna dificultad en el segundo set, cuando el jugador japonés mantuvo el pulso y llevó la resolución al desempate. Ahí arrolló Sinner que después, tras romper de entrada en el tercero, aceleró hacia una victoria que llegó después de dos horas y veinticinco minutos y hacia el trono del torneo. EFE

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