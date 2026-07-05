Delcy Rodríguez sustituye a la ministra de Transporte en plena emergencia por los sismos

Caracas, 5 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo al ingeniero civil Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, en plena emergencia por los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron al menos 3.342 muertos.

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en la devastada región costera de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más golpeada por los sismos, con numerosos derrumbes de edificios y daños en carreteras. EFE

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