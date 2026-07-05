México envía dos buques con más de 2.000 metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela

Ciudad de México, 5 jul (EFE).- Dos buques de la Armada de México zarparon este domingo desde el estado de Veracruz, en el golfo de México, con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria para Venezuela, informaron la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Gobierno mexicano precisó en un comunicado conjunto que esta ayuda parte del país bajo la instrucción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la emergencia que afronta el país suramericano por los terremotos del 24 de junio.

Los buques de apoyo logístico 'Isla Holbox' y 'Huasteco' trasladan víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, además de equipos de potabilización de agua, precisaron las dependencias.

El envío ocurre en medio de una operación internacional de asistencia a Venezuela, donde autoridades locales han reportado 2954 muertos y 16.592 heridos por los sismos, que afectaron a La Guaira y Caracas y agravaron problemas de infraestructura, salud y albergue.

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La mayor parte de la carga viaja en el ARM Holbox (BAL-02), con cerca de 1.750 metros cúbicos de bienes, entre víveres, agua y material médico.

Esta embarcación también transporta cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para generar hasta 1.000 litros de agua purificada por hora, junto con sus operadores.

El ARM Huasteco (AMP-01) lleva otros 253 metros cúbicos de alimentos, agua embotellada, productos de higiene personal e insumos médicos con el mismo destino, detallaron las autoridades mexicanas.

Según el comunicado, la ayuda se reunió con la colaboración de Marina, Cancillería, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Los productos serán entregados por el Gobierno mexicano y proceden de donaciones recibidas en distintos centros de acopio instalados en Ciudad de México.

El cargamento fue concentrado en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, donde se realizó el embarque.

Para la operación, la Primera Región Naval desplegó 100 efectivos de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias, además de una grúa y dos montacargas.

La Marina señaló que ese personal participará en el embarque, el traslado vía marítima y el desembarque de la carga.

De acuerdo con sus estimaciones, los buques tienen un tiempo de viaje de seis días.

El envío marítimo se suma al avión que partió esta semana hacia Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica, en una primera respuesta a necesidades básicas de agua, electricidad y suministros para la población afectada.

El Gobierno mexicano señaló que la operación se enmarca en su cooperación humanitaria habitual con países de América Latina y el mundo afectados por catástrofes naturales. EFE