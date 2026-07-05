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El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en Villanueva del Río y Minas

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El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 21,00 horas de este domingo 5 el incendio forestal declarado a las 12,00 horas de este sábado en el paraje La Chimenea, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

Según ha informado el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego quedó controlado a las 23,23 horas del sábado, cuando se desplegaron 26 profesionales y tres autobombas en las labores de extinción.

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En suma, a lo largo de la jornada, el operativo llegó a movilizar un helicóptero pesado, tres helicópteros semipesados, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra. Asimismo, participaron 52 profesionales, dos autobombas y una unidad médica.

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