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Liderazgo femenino, diversidad y cultura corporativa, a debate en Ejecución de Oportunidades

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El impacto del liderazgo femenino y de la diversidad en la competitividad empresarial protagonizará el próximo encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company que se erige como un foro informativo y de fomento del networking que busca poner en común los proyectos, éxitos, retos y experiencias de las compañías socias de Generación de Oportunidades.

En el encuentro 'Liderazgo femenino, diversidad, sostenibilidad del talento y cultura corporativa como palancas de competitividad', que tendrá lugar este miércoles, los ponentes abordarán cómo las empresas están logrando estructuras más innovadoras, ágiles y sostenibles gracias a la incorporación de nuevas perspectivas y estilos de liderazgo.

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La presencia de mujeres en los órganos de dirección, junto con la diversidad de perfiles en los equipos, contribuye a mejorar la toma de decisiones, impulsar la innovación, aumentar la productividad y fortalecer la capacidad de atraer y retener talento.

Asimismo, se abordará cómo construir organizaciones más equilibradas, donde el desarrollo profesional, el liderazgo y el bienestar puedan avanzar de forma conjunta para favorecer carreras más sostenibles y empresas más sólidas, humanas y orientadas a un crecimiento con propósito.

El encuentro, que estará moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, contará con la socia de McKinsey & Company, Cristina Alonso; la directora de Talento, Desarrollo y Diversidad de Aena, Nuria Castrosín Fornies; la responsable de Diversidad en BBVA, Cristina Gabriel; la directora de Finanzas de Ikea en España, Lorena Lourido; la directora de Personas y Organización de Generación Baja en Carbono de Repsol, Ana Palencia, y la directora de Talento y Capacidades de Telefónica España, Loreto González Clemente.

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EJECUCIÓN DE OPORTUNIDADES

'Liderazgo femenino, diversidad, sostenibilidad del talento y cultura corporativa como palancas de competitividad', llega tras otros eventos centrados en temas como la IA agéntica, la comunicación, la recapacitación o 'reskilling' o las estrategias para la mejora de la experiencia del cliente.

Ejecución de Oportunidades, enmarcada en la plataforma Generación de Oportunidades, se presenta como un altavoz dirigido a los miembros de sus comités de dirección, responsables directos de la ejecución exitosa de sus estrategias ESG.

Con foco en el desarrollo y ejecución de las estrategias y planes concretos relativos al crecimiento sostenible, la innovación, la digitalización, el reto del futuro del trabajo, la acción social o la transparencia da voz a los responsables directos de conducir con éxito a las empresas hacia la consecución de sus objetivos.

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