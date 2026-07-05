El Real Madrid confirma el fichaje del lateral neerlandés Denzel Dumfries por las próximas cuatro temporadas

El Real Madrid confirmó este domingo un nuevo refuerzo para esta próxima temporada, el del lateral neerlandés Denzel Dumfries, que llega procedente del Inter de Milán italiano y que firma por las próximas cuatro campañas, hasta el 30 de junio de 2030.

"El Real Madrid CF y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó el conjunto madridista en un escueto comunicado.

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Dumfries, de 30 años, se convierte así en el cuarto refuerzo del 15 veces campeón de Europa para el nuevo proyecto que va a comandar el técnico portugués José Mourinho tras el defensa francés Ibrahima Konaté, el centrocampista luso Bernardo Silva y el lateral izquierdo español Marc Cucurella.

El internacional, que el pasado lunes fue eliminado con su selección por Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya había sido anunciado por el presidente Florentino Pérez durante su campaña electoral y el Real Madrid se ha hecho con sus servicios tras abonar su cláusula de rescisión.

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Dumfries, un lateral con un perfil muy ofensivo, llega ahora al club madrileño tras jugar en el Inter de Milán, que le fichó en el verano de 2021 procedente del PSV Eindhoven neerlandés, un total de 207 partidos, con 27 goles anotados y 28 asistencias repartidas, y tras conquistar ocho trofeos nacionales, entre ellos los 'Scudetti' de campeón de la Serie A de 2024 y 2025.