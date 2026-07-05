Óscar López participa en el primer Diálogo Global de la ONU sobre gobernanza de la IA, impulsado por España y Costa Rica

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participará este lunes y martes en Ginebra (Suiza) en la primera reunión del Diálogo Global de Naciones Unidas sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), un foro promovido por España y Costa Rica para abordar los retos y oportunidades de esta tecnología y avanzar hacia un entendimiento común sobre su regulación a nivel internacional.

El encuentro reunirá entre el 6 y el 7 de julio a representantes de gobiernos y actores no estatales discutirán y buscarán generar un entendimiento común sobre cuestiones relacionadas con las oportunidades, los riesgos y los principios que deben regir la IA a nivel global.

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En la reunión de Ginebra, el Panel Científico sobre IA presentará las conclusiones de su primer informe sobre las capacidades, riesgos e impactos de dicha herramienta. El Diálogo Global responde a dos de las prioridades identificadas en el Pacto Digital Global de Naciones Unidas: reducir la brecha entre el desarrollo de la IA y su gobernanza y reforzar la participación de los países del denominado Sur Global en los debates internacionales sobre esta materia.

Además de intervenir en la sesión plenaria, López participará en dos eventos paralelos. El primero estará centrado en el multilingüismo y la inteligencia artificial y abordará el impulso de modelos de lenguaje abiertos con el objetivo de favorecer sistemas más inclusivos desde el punto de vista lingüístico y cultural.

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El segundo, promovido por España, se centrará en la protección de los menores frente a los riesgos asociados a la IA generativa, como la manipulación, la difusión de contenidos perjudiciales, la explotación mediante 'deepfakes' o la segmentación algorítmica.

En este encuentro se analizarán distintas medidas para reforzar la protección de los menores en entornos mediados por inteligencia artificial, incluyendo prácticas responsables, iniciativas regulatorias y experiencias desarrolladas en diferentes regiones.