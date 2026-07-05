El brote de ébola en RDC deja ya 492 muertos y unos 1.520 casos confirmados

El brote de ébola declarado en República Democrática del Congo (RDC) se ha cobrado ya 492 vidas y las autoridades sanitarias han podido confirmar 1.520 casos de afectados, de acuerdo con el último balance publicado por el Ministerio de Sanidad congoleño que abarca hasta el pasado viernes, 3 de julio.

El balance eleva los fallecidos en 19 desde la estimación del sábado y a 26 los casos confirmados adicionales. Un total de 239 pacientes se han curado de la enfermedad, cuya tasa de mortalidad es ahora mismo del 32,2%.

Casi 10.000 contactos permanecen bajo vigilancia, de los cuales 500 han completado el seguimiento obligatorio de 21 días para constatar que están libres de la temible cepa Bundibugyo, que se está cebando con las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, en el norte y en el noreste del país.

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La Organización Mundial de la Salud avisa que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario, agravado por los constantes desplazamientos de población debido a los combates entre Ejército y milicias que llevan asolando estas regiones desde hace años.