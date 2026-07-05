Guinea-Bisáu detecta el primer caso de mpox en el país

Bisáu, 5 jul (EFE).- Guinea-Bisáu detectó un caso de mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) en la capital, el primero que se registra en el país y que ha dado lugar a la declaración de una alerta sanitaria nacional, informó el ministro de Salud Pública, Quinhin Na Ntote.

En una rueda de prensa, Na Ntote dijo que se trata de una mujer de 27 años que acudió a los servicios sanitarios el pasado 24 de junio, tras lo que se enviaron muestras al Laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública y al Instituto Pasteur de Dakar.

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"Tras analizar muestras recogidas de lesiones cutáneas, la paciente dio positivo para el virus mpox. Estas mismas muestras se enviaron al Instituto Pasteur de Dakar, que también confirmó la infección", detalló.

Na Ntote afirmó que ya se han activado los planes nacionales de respuesta, de conformidad con las normas sanitarias internacionales y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.

Además, destacó que ya se han iniciado las investigaciones epidemiológicas para rastrear todos los contactos del paciente, y que se ha reforzado la vigilancia en las fronteras y en todo el territorio.

El ministro también instó a la población a extremar las precauciones y a adoptar medidas de prevención básicas como el lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas que presenten fiebre o erupciones cutáneas.

Hasta ahora, Guinea-Bisáu había estado libre de un virus que, desde 2022, ha dejado 185.882 casos y 509 fallecimientos confirmados en laboratorio en 144 países, de los que 36 son africanos, según datos de la OMS actualizados al 31 de mayo.

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Estos registros muestran igualmente que hay 1.142 casos confirmados activos en 32 países de todo el mundo, de los que tres murieron.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), levantó el pasado 23 de enero oficialmente la clasificación de la mpox como emergencia de salud pública de seguridad continental.

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La UA siguió así los pasos del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien el 5 de septiembre de 2025 anunció el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la mpox declarada el 14 de agosto del 2024, ante el descenso de casos.

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga. EFE