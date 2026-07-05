Nigeria culpa a la Policía de Sudáfrica de asesinar a dos ciudadanos

El Gobierno nigeriano ha acusado este domingo a la Policía de Sudáfrica de asesinar a dos de sus ciudadanos y de quedarse de brazos cruzados en la muerte de un tercero, en medio de la ola de violencia xenófoba que lleva semanas asolando territorio sudafricano.

El Ministerio de Exteriores nigeriano denuncia en un comunicado que agentes de la Policía Metropolitana de Tshwane, en Pretoria, mataron el 28 de junio al ciudadano nigeriano Emeka Charles Iroegbu tras aplicarle "espantosas técnicas de interrogatorio" y señala también a los mismos agentes por cometer el "asesinato extrajudicial" de otro nigeriano, Nnaemeka Mathew Andrew Ekpenyong, el 20 de junio, sin que la Policía sudafricana se haya pronunciado al respecto.

PUBLICIDAD

"Todavía no se han realizado arrestos, a pesar de que el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) conoce a los cuatro agentes implicados", ha lamentado el Ministerio de Exteriores nigeriano, antes de denunciar una tercera muerte, la del comerciante Musa Yunana Joe, también el 28 de junio, por "grupos criminales sin identificar" en un momento en que "los extranjeros son un blanco indebido en Sudáfrica".

El Gobierno nigeriano deja entrever cierta pasividad policial a la hora de investigar este crimen, lo que "abre preguntas sobre un intento deliberado de algunos elementos de generalizar erróneamente y etiquetar como criminales a nigerianos bien intencionados, trabajadores y respetables", y "sobre la seguridad general de los nigerianos y otros extranjeros en Sudáfrica".

PUBLICIDAD

Los asesinatos plantean, según el Ministerio, la posible responsabilidad del Estado sudafricano en virtud del derecho Internacional. Los datos recabados por sus misiones en Sudáfrica "sentarán las bases para la responsabilidad penal" de la Policía y el Gobierno sudafricano, amenaza el Ministerio.

Las relaciones de Sudáfrica con Nigeria y otros países africanos se han visto afectadas por las recientes protestas que exigen la expulsión de los inmigrantes indocumentados. Nigeria, Uganda y Kenia ya han evacuado a cientos de ciudadanos debido a las protestas, y algunos legisladores nigerianos han pedido al gobierno que considere la nacionalización de las empresas sudafricanas que operan en el país como represalia.

PUBLICIDAD

Nigeria advirtió que los líderes de las protestas que inciten a la violencia contra otros africanos "también rendirán cuentas", y advirtió que todas las opciones siguen abiertas para tomar represalias si no se aborda el "comportamiento de Sudáfrica contra los extranjeros", que llegó a comparar con la era segregacionista del apartheid.