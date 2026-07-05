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La India levanta los controles de emergencia sobre el suministro de gas natural

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Nueva Delhi, 5 jul (EFE).- El Gobierno de la India retiró a partir de hoy las restricciones de emergencia impuestas en marzo al suministro de gas natural tras la reanudación de los envíos de gas natural licuado desde Oriente Medio y la normalización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

La retirada de las medidas devuelve la asignación habitual de gas a plantas de fertilizantes, refinerías, distribuidores urbanos e industrias, después de varios meses de controles adoptados para proteger el suministro a sectores prioritarios ante la interrupción de cargamentos por la crisis en Oriente Medio.

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Durante la vigencia de esas restricciones, la India redujo la asignación de gas a plantas para fertilizantes, refinerías y consumidores industriales y comerciales para preservar el abastecimiento de los sectores considerados esenciales.

La retirada de los controles se suma a otras medidas recientes de normalización del mercado energético indio, como el suministro comercial de gas licuado de petróleo a niveles previos a la crisis, el levantamiento de restricciones a la venta de gasolina y diésel a consumidores comerciales en estaciones de servicio, la eliminación del límite de 200 litros para la compra de diésel y la reducción de precios del gas licuado comercial y del combustible de aviación.

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La India importa cerca de la mitad del gas natural que consume y una parte sustancial de sus compras de GNL transita por el estrecho de Ormuz, por lo que las interrupciones en esa vía marítima afectan de forma directa a su seguridad energética. EFE

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