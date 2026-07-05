Agencias

En libertad el detenido por el incendio de la Bisbal (Girona) tras pasar a disposición judicial

Guardar
Google icon
Imagen GH3G5ZYYIRCDVHYVZLTS57YYZU

El hombre detenido por su presunta relación con el incendio iniciado este viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedado en libertad este domingo tras pasar a disposición judicial de la plaza de guardia del tribunal de instancia de la Bisbal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press deberá estar a disposición de la jueza siempre que sea requerido.

El hombre, que fue detenido este viernes, está investigado en una causa por incendio forestal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 39 sospechosos de terrorismo detenidos en Turquía, incluidos periodistas y profesores universitarios

Al menos 39 sospechosos de terrorismo detenidos en Turquía, incluidos periodistas y profesores universitarios

Al menos 11 muertos en ataques de paramilitares en estratégica zona en el oeste de Sudán

Infobae

El Atlético de Madrid ficha a la joven portera costarricense Génesis Pérez

El Atlético de Madrid ficha a la joven portera costarricense Génesis Pérez

Bélgica vuelve a activar la alerta amarilla por ola de calor durante los próximos días

Infobae

Netanyahu avisa que no habrá esfuerzo de reconstrucción en Gaza mientras Hamás no se desarme

Netanyahu avisa que no habrá esfuerzo de reconstrucción en Gaza mientras Hamás no se desarme