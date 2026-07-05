En libertad el detenido por el incendio de la Bisbal (Girona) tras pasar a disposición judicial

El hombre detenido por su presunta relación con el incendio iniciado este viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedado en libertad este domingo tras pasar a disposición judicial de la plaza de guardia del tribunal de instancia de la Bisbal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press deberá estar a disposición de la jueza siempre que sea requerido.

El hombre, que fue detenido este viernes, está investigado en una causa por incendio forestal.