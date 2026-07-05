Uijtdebroeks aprende: bebe 5 litros de agua antes de tomar la salida

Barcelona, 5 jul (EFE).- El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, tomó buena nota después de los calambres que le hicieron perder 1.53 minutos en la crono inicial por equipos y en la jornada de hoy llegó a la salida de Tarragona después de haber ingerido 5 litros de agua.

El ciclista, de 23 años y que llegó a Barcelona con el objetivo de luchar por un puesto en el top 10, no pudo seguir el ritmo de sus compañeros en la crono y llegó a la meta de Montjuic perdiendo un tiempo que lo puede lastrar en adelante.

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Uijtdebroeks tomó precauciones para la primera etapa en lìnea entre Tarragona y Barcelona. Apareció en la zona mixta con un chaleco refrigerante y comentando que había bebido " litros de agua".

"No puedo permitir que me vuelvan a dar esos calambres. La crono fue horrible, todos lo sabemos. Me hundí en el peor momento posible. No es una buena manera de empezar el Tour, pero no es un desastre, queda todo el Tour", explicó.

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Uijtdebroeks confía en la forma adquirida en los entrenamientos y admite que su punto fuerte no es precisamente la contrarreloj, el despliegue de potencia".

El aprendizaje de un mal día quedará en la memoria de este belga debutante en el Tour de Francia; además, con la responsabilidad de liderar al Movistar. Las conclusiones sobre las causas de la "pájara" en Montjuic deberán ser analizadas por el equipo. EFE

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