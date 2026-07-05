Delcy Rodríguez crea un nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes

Caracas, 5 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas tras el doble terremoto del 24 de junio.

"He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", anunció la presidenta interina en la conmemoración de los 150 años de independencia del país. EFE

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