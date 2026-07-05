Bélgica vuelve a activar la alerta amarilla por ola de calor durante los próximos días

Bruselas, 5 jul (EFE).- El Instituto Real de Meteorología belga activó de nuevo el sábado por la tarde la alerta amarilla por ola de calor, ante la previsión de que las temperaturas vuelvan a acercarse a los 30 grados en los próximas días y sigan subiendo hacia finales de semana.

La alerta, que afecta a todo el país excepto la costa, se mantendrá activa hasta el miércoles, cuando se prevé que las temperaturas vuelvan a subir e incluso superar los 30 grados.

El portavoz del Departamento de Asistencia Social, Joris Moonens, recomendó a los ciudadanos que ventilen sus hogares durante las horas más frescas este fin de semana, antes de que la situación empeore.

"Asegúrense de que los edificios se enfríen lo máximo posible el sábado y el domingo, antes de que vuelva a hacer más calor", indicó a medios locales.

También instaron a todas las personas que trabajan con colectivos vulnerables, como personas mayores, niños pequeños, enfermos crónicos y personas sin hogar, a que adopten medidas adicionales contra el calor en los próximos días.

Durante la última ola de calor, hace tan sólo una semana, Bélgica registró un exceso de mortalidad del 39 %, es decir, 1.222 fallecimientos adicionales entre el jueves 18 de junio y el lunes 29 del mismo mes.

De estos, 530 correspondieron a personas de 85 años o más, según datos preliminares de la investigación, elaborados por la aseguradora y analista de riesgos Risk Management Group (RMG) y recogidos el pasado jueves por la agencia de noticias Belga.

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También se observó un aumento de la mortalidad en el grupo de edad de menores de 65 años, lo que supone el pico más alto en el número de fallecimientos diarios en Bélgica desde la primera ola del covid-19, aseguró RMG.

Este exceso de mortalidad, aseguraron, no tiene precedentes en el país, y provocó además la cancelación de hasta cien servicios diarios de trenes sin climatización, la suspensión de líneas de autobús sin aire acondicionado y el cierre de monumentos como el Atomium de Bruselas, entre otras incidencias. EFE

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