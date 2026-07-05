La Sanidad inglesa utilizará la IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

Londres, 5 jul (EFE).- El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS England) ha anunciado que implementará próximamente en su aplicación móvil una herramienta de triaje con inteligencia artificial (IA) para asesorar a los pacientes y reducir los tiempos de espera.

Se prevé que esta herramienta, que ya ha sido probada con éxito a nivel local, esté disponible para más de 200.000 pacientes en los próximos 12 meses y para todos los usuarios de la aplicación antes de mediados de 2028, según informó este domingo NHS England.

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El software de IA, formulará a los pacientes una serie de preguntas y utilizará sus respuestas para sugerirles el servicio médico más adecuado para su caso, ya sea una cita con el médico de cabecera, una farmacia, urgencias hospitalarias o consejos de autocuidado.

El ministro británico de Sanidad, el laborista James Murray, afirmó este domingo en una entrevista con la BBC que la implementación de este sistema no implica que la IA vaya a decidir si los pacientes pueden ser atendidos por un médico, sino que pretende ofrecer alternativas y reducir los tiempos de espera.

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El modelo ha sido testado en un centro de salud de Sussex (sur de Inglaterra), dando como resultado una reducción del 29 % en el número de personas que hacían cola por teléfono a primera hora de la mañana para pedir cita médica.

La iniciativa se enmarca dentro de la inversión de 10.000 millones de libras (11.671 millones de euros) del Gobierno británico para modernizar los sistemas tecnológicos y de datos de la Sanidad pública.

Esta misma semana, se conoció que NHS England estaba estudiando implementar el año que viene un programa virtual de "recompensas" como descuentos o cupones a cambio de andar 30 minutos al día, con el objetivo de fomentar el ejercicio entre la población inglesa. EFE

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