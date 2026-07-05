Fernando Alonso gana la carrera de coches construidos con LEGO previa al GP Gran Bretaña

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) fue el ganador de la carrera de coches construidos con piezas de LEGO previa al Gran Premio de Gran Bretaña de este domingo, y en la que finalmente participó el inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

El asturiano, que no está teniendo un gran arranque de Mundial por la falta de fiabilidad de su AMR26, fue el vencedor de esta simpática previa de la verdadera acción, tras un duelo final con Esteban Ocon (Haas) y Valtteri Bottas (Cadillac).

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Esta simpática iniciativa consistió en la construcción de coches LEGO individuales para los pilotos de F1, cada uno compuesto por 28.000 piezas, y fue la segunda de esta índole que llevaron a cabo los organizadores tras el éxito del evento del año pasado en Miami, donde los compañeros de equipo compartían un mismo coche.

Además, finalmente sí participó Lewis Hamilton, que días antes había puesto en duda su participación en un evento que calificó como "la parte más peligrosa del fin de semana" y en el que también compitió el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

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Dentro del caos y las risas, el dirigente y varios pilotos se quedaron atascados en la grava de Silverstone, y algunos tuvieron que levantar sus vehículos para poder seguir adelante. El español Carlos Sainz (Williams) prefirió terminar la carrera en el coche de su antiguo compañero en McLaren, el británico Lando Norris.