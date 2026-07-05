ONG denuncian brutalidad policial en la represión de las protestas contra el proyecto de Jared Kushner

Una destacada ONG ha denunciado que la Policía albanesa está exhibiendo claros indicios de brutalidad a la hora de reprimir las protestas que desde hace semanas exigen la suspensión de un proyecto turístico impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la isla de Sazan, una zona protegida del sur del país.

Sin exculpar a ciertos "elementos violentos" y nunca del todo integrados en las manifestaciones, el Comité Helsinki de Albania (CHA) ha condenado específicamente la actuación policial durante la convocatoria del pasado jueves, 2 de julio, frente al Parlamento nacional.

La protesta se saldó con al menos 18 detenidos y nueve agentes de Policía heridos en trifulcas que rompieron el tono, por lo general, completamente pacífico de estas marchas. La Asociación Albanesa de Periodistas afirmó que muchos periodistas, fotógrafos y cámaras denunciaron haber sido atacados tanto por agentes como por manifestantes.

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Primero, la Policía comenzó a disparar gases lacrimógenos sin avisar con un tiempo razonable para la dispersión voluntaria, y después los agentes procedieron a agredir a personas que ya habían sido reducidas en el suelo y, por lo tanto "no representaban ninguna amenaza", de acuerdo con los responsables de la ONG presentes durante los incidentes en la capital, Tirana.

Dado lo ocurrido, la CHA pide a la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tirana y la Agencia de Supervisión Policial que investiguen "de forma rápida, imparcial y eficaz cualquier denuncia de uso ilegal o desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes".

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Además, exige a la Policía que el uso de la fuerza en cualquier futura protesta "esté precedido de comunicación, advertencia clara y tiempo suficiente para su implementación voluntaria, excepto en casos de peligro real e inmediato".

Por último, la CHA pide a los organizadores y participantes en las protestas que se "distancien claramente de cualquier acto de violencia y contribuir al aislamiento de las personas que violen el carácter pacífico de la concentración".