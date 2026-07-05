El Gobierno colombiano confirma que el ELN mató al líder de la guerrilla Segunda Marquetalia

El alto comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Otty Patiño, ha informado de que efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han matado a un dirigente de la guerrilla Segunda Marquetalia identificado como José Manuel Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', a quien se relaciona con el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe.

"Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de (la estructura) Pablito Arauca, del ELN. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales. Me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los 'elenos'. La información proviene de gente que conoció el hecho", ha explicado Patiño en una entrevista con la revista colombiana 'Semana'.

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La Segunda Marquetalia es la escisión más política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se disgregó en varias facciones a menudo vinculadas con el narcotráfico tras el tortuoso proceso de paz que derivó en el acuerdo de 2016.

Según Patiño, la certeza sobre la muerte de 'Zarco Aldinever' es definitiva debido al origen de estas informaciones. Este suceso se produce en un contexto de paralización del diálogo entre el Gobierno y el ELN. De hecho, Patiño considera que el proceso con el ELN está "congelado", sin mesas de conversación activas.

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Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones y senador, fue asesinado el 11 de agosto de 2025 en Bogotá. El político colombiano murió tras ser hospitalizado de urgencia después de recibir varios disparos.

Por otra parte, Patiño ha alertado de una pérdida de cohesión en la Segunda Marquetalia tras la desaparición de su anterior cúpula, la cual estaba liderada por alias 'Iván Márquez'.

En cuanto al futuro de las negociaciones con las guerrillas tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, Patiño ha advertido de que no se puede pasar de la paz total que proponía el presidente Gustavo Petro a una "guerra total".

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Así, en su informe para De la Espriella recomendará mantener los mantener los procesos de negociación con los diferentes grupos armados que demuestren voluntad, evaluando las transformaciones de los territorios afectados. No obstante, ha aclarado que las conversaciones con la estructura de 'Iván Mordisco' permanecen rotas debido a la falta de disposición de dicho grupo.