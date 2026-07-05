Al menos 11 muertos en ataques de paramilitares en estratégica zona en el oeste de Sudán

Jartum, 5 jul (EFE).- Al menos once personas murieron y otras resultaron heridas en ataques del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra una localidad controlada por el Ejército sudanés ubicada en Darfur del Norte, en el oeste de Sudán y cerca de la frontera con Chad, informaron este domingo fuentes locales.

La Resistencia Popular en el estado de Darfur del Norte, formada por fuerzas aliadas del Ejército en la zona, señaló en un comunicado que las FAR llevaron a cabo "un ataque de represalia" contra Qurbara y Aru, localidades Um Buru, "causando la muerte de 11 civiles, heridas a otros, la quema de mercados y el desplazamiento de residentes".

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La Resistencia Popular indicó que todas las zonas atacadas por las FAR, en acciones que tuvieron lugar el viernes y sábado, son "exclusivamente civiles, sin presencia ni actividad militar", y denunció "el secuestro de cinco residentes que fueron llevados a un lugar desconocido, la destrucción total del mercado de Qurbara y el saqueo de las propiedades y el ganado".

Por su parte, el gobernador de la región de Darfur, Minni Arko Minawi, declaró en un comunicado que "un vehículo civil fue incendiado con todos sus ocupantes" en el desierto de Darfur del Norte por miembros de los paramilitares, resultando en la muerte de todos ellos en una horrible masacre".

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Minawi explicó que la aldea de Qurbura fue "saqueada e incendiada por completo" por las FAR, insistiendo en que este "comportamiento refleja la verdadera naturaleza de estos grupos".

"¿Cómo se puede establecer un alto el fuego entre las FAR y los ciudadanos a quienes la milicia ha jurado exterminar?", se preguntó el gobernador y aseguró que "jóvenes desarmados que huyeron del infierno de los ataques cayeron en otra emboscada en el desierto, donde fueron torturados y asesinados".

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Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

Las FAR controlan la mayor parte de la región de Darfur, excepto los condados de Um Buru, Marnaui, Abu Qamra y Al Tina en el extremo noroeste de Darfur del Norte, que están bajo control de las fuerzas oficiales.

Estos condados son fronterizos con Chad y se encuentran entre los últimos bastiones del Ejército sudanés y las fuerzas conjuntas que lo apoyan en la región de Darfur, después de que las FAR y sus grupos aliados extendieran su control sobre la mayoría de las ciudades de la región.

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Estos ataques se producen después de recientes ataques de paramilitares contra Omdurmán, vecina de Jartum, y cuando el conflicto con el Ejército se está recrudeciendo con intensos combates en las inmediaciones de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 y ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, y obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU. EFE

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