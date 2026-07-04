Zelenski a EE.UU.: El mundo necesita un liderazgo que garantice la libertad y la vida

Berlín, 4 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a EE.UU. su apoyo armamentístico en la guerra contra Rusia, y sostuvo que el mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y de la vida.

En un mensaje en sus redes sociales, Zelenski recordó que hoy se conmemora el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, "uno de los sueños más luminosos, fuertes e influyentes de la humanidad: el de una nación independiente, libre y próspera que defiende la libertad de las personas, la fe y la búsqueda de la felicidad".

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Ese sueño, dijo, ha ayudado a otras naciones a "mantenerse firmes y a ser libres".

Especialmente en el siglo XX, dijo, cuando EE.UU. ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar al mundo "del dominio de los tiranos y construyó las alianzas y asociaciones que, por primera vez, brindaron a una gran parte de la humanidad una paz duradera y la oportunidad de desarrollarse en libertad".

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Ahora en el siglo XXI, afirmó Zelenski, "la influencia y la importancia de Estados Unidos ciertamente no son menores".

"Y lo vemos con especial claridad en Ucrania, que lucha por su independencia, su libertad y el derecho de nuestro pueblo a la felicidad con prácticamente la misma esperanza, el mismo propósito y la misma determinación con que los estadounidenses conquistaron y defendieron su propia independencia", sostuvo.

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"Valoramos profundamente el apoyo de Estados Unidos, especialmente ahora, durante la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania", recalcó.

Zelenski añadió que las armas estadounidenses -desde los misiles antitanques Javelin al principio de la guerra hasta los sisemas de defensa antiaérea Patriot posteriormente- han ayudado a Ucrania a defenderse contra el país invasor.

"Cuando pedimos a Estados Unidos sistemas Patriot, creemos que los valores de respeto por la vida y por las personas que prevalecieron hace 250 años volverán a prevalecer hoy. El mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y de la vida", enfatizó. EFE

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