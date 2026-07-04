El cantautor Ultimo desborda Roma horas antes del mayor concierto de la historia de Italia

Roma, 4 jul (EFE).- El concierto del cantautor italiano Ultimo desbordó este sábado la periferia de Roma, donde se espera que un total de 250.000 personas acudan en las próximas horas a la explanada de Tor Vergata para asistir al mayor espectáculo musical por número de entradas vendidas en la historia de Italia.

El artista romano Niccolò Moriconi (Roma, 1996), conocido artísticamente como Ultimo, batió todos los registros hace un año, cuando las 250.000 entradas para 'La favola per sempre' (La fábula para siempre) se agotaron en apenas tres horas.

El anterior récord de venta de entradas en Italia lo ostentaba el rockero Vasco Rossi, que en 2017 reunió a más de 225.000 personas en su concierto en el Parque Enzo Ferrari de Módena (norte), mientras que la marca histórica mundial pertenece al croata Marko Perković, con cerca de 500.000 espectadores.

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Con 3,1 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 4 millones de seguidores en Instagram, Ultimo se ha convertido en un fenómeno de masas, especialmente entre el público joven, que se identifica con sus letras intimistas y emocionales.

Ganador del Festival de la Canción de San Remo en la categoría de recién llegados en 2018 y subcampeón al año siguiente en la sección de grandes artistas, Ultimo se convirtió en 2019 en el cantante más joven en llenar el Estadio Olímpico de Roma, con solo 23 años.

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La expectación por este macroconcierto es tal que cientos de jóvenes han desafiado el sofocante verano romano durmiendo en tiendas de campaña durante días en los alrededores del recinto, aunque los accesos abrieron hoy a las 7.00 hora local (5.00 GMT).

Tor Vergata, que acogió el año pasado algunos de los actos más concurridos del Jubileo de los Jóvenes con la participación de hasta un millón de peregrinos, aspira a consolidarse como uno de los mayores recintos europeos para conciertos y espectáculos al aire libre, según las autoridades locales.

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Para facilitar el acceso y mitigar el calor, se ha permitido la entrada de comida y botellas de agua de plástico con tapón, además de habilitar puntos de recarga gratuitos.

Además, las autoridades de Roma han desplegado un dispositivo de seguridad con más de mil agentes de la Policía Local, junto a un plan de movilidad con cortes de tráfico y desvíos en los alrededores de Tor Vergata desde la tarde del viernes. EFE

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