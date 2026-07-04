Agencias

Un jardín, votos íntimos y acuerdos secretos, nuevos detalles de la boda de Swift y Kelce

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Nueva York, 4 jul (EFE).- La recreación de un jardín dentro del Madison Square Garden, los votos íntimos, regalos con el monograma T&T, y acuerdos de confidencialidad para los invitados, son algunos de los detalles que han trascendido este sábado sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce celebrada la víspera en Nueva York.

Los presentadores del programa matutino 'Good Morning America', Robin Roberts, George Stephanopoulos y Michael Strahan, revelaron su asistencia a la velada y confirmaron que la boda recreó "un jardín dentro del Garden", que estaba "irreconocible" y que efectivamente contó con la actuación de la icónica cantante Stevie Nicks.

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"Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con semejantes estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntimo", dijo Roberts, quien señaló que la pareja escribió "sus propios votos" y que cada uno portaba un "pequeño libro" durante la ceremonia.

El máximo ejecutivo de la cadena de cines AMC, Adam Aron, publicó en X un relato del evento, que luego borró pero fue rápidamente recogido por medios estadounidenses, en el que describía los votos como "largos, entretenidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y tiernos".

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Probablemente borró el mensaje porque, según reportó la revista Variety, las invitaciones al millar de famosos eran digitales, tenían marca de agua e incluían acuerdos de confidencialidad que les impedían filtrar detalles sobre el enlace.

Esta mañana, medios locales fotografiaron a operarios sacando equipamiento y decoraciones del estadio, incluidos varios muebles en tonos blanco, naranja y verde en los que se podía ver el monograma T&T por los nombres de los ahora esposos: Taylor y Travis.

Mientras, el portal de farándula Page Six publicó un vehículo antiguo siendo trasladado fuera de la sala: un Chevrolet SS de la década de 1970, el mismo que Kelce condujo con Swift en su primera cita, según medios, que llevaba una placa personalizada que decía "JST&TMRD", una abreviatura de "recién casados" en inglés. EFE

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