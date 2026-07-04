Cuatro civiles muertos en un bombardeo ruso en Sumi (Ucrania)

Al menos cuatro civiles han muerto, incluido un menor, y 33 personas más han resultado heridas en un bombardeo ruso sobre la localidad ucraniana de Sumi, según han informado las autoridades ucranianas.

"Hace mucho que Moscú ha dejado de hacer que distingue entre objetivos militares y barrios residenciales. Bombardea edificios de pisos en medio de la noche porque cree que puede hacerlo sin sufrir las consecuencias", ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, en un mensaje publicado en redes sociales.

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El jefe de la Diplomacia ucraniana ha advertido ante esta situación de que "quienes aún creen que Rusia puede ser convencida con palabras, hoy deberían de mirar a Sumi". "Un régimen que bombardea a niños solo entiende un idioma: la fuerza. Ucrania necesita más de eso. Rusia debe vérselas con más de eso", ha argumentado.

Sibiha ha pedido así "urgentemente" más defensas antiaéreas, "más interceptores, más sanciones, más aislamiento y más presión" sobre Rusia "hasta que el terror no pueda utilizarse como política". "Es la única vía para obligar a Rusia a parar esta guerra", ha remachado.

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Otras cinco personas han resultado heridas en un ataque ruso en Zaporiyia, ha informado el gobernador militar de Zaporiyia, Ivan Fedorov, citado por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.