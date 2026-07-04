Pubill: “Agradezco a Llorente que sea un ‘coach’ para mí”

Dallas (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Marc Pubill (Tarrasa, Barcelona, 2003) se estrenó con España a lo grande. Primera convocatoria y directo al Mundial. Con debut ante Austria y un objetivo claro: “Ojalá el día 21 me esté tatuando este Mundial”, asegura en una entrevista con EFE en la que da las gracias a Marcos Llorente por ser su “coach”, ya que ha incorporado sus rutinas. Despertar al amanecer, máximas horas de sol, gafas con cristales amarillos… “Lo noto en mi energía y en mi vitalidad”.

Un Marc Pubill que vive el Mundial gracias a la conversión de lateral derecho a central propuesta por Diego Pablo Simeone, su entrenador en el Atlético de Madrid. Además, con su padre, Ignasi, revisan vídeos de Van Dijk para crecer. Pondera la pareja Laporte-Cubarsí de la selección española. Liderazgo y salida de balón. “El cabrón de Pau filtra pases como si se acabara de levantar”, bromea.

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Pregunta: ¿Cómo está viviendo su primer Mundial?

Respuesta: Muy feliz de estar aquí, de poder compartir esto con mis compañeros. No puedo hacer nada más que disfrutar de la experiencia.

P: ¿Es cómo se lo imaginaba?

R: Por suerte tenemos un grupo muy bonito y hace que todo sea más llevadero porque no son fáciles los viajes, los cambios de hora… Estoy muy feliz.

P: ¿Cuánto esperaba estar aquí? ¿Se lo imaginaba?

R: De tanto desearlo al final uno lo espera. Y yo lo he deseado mucho -ríe-.

P: ¿Se acordó de alguien en especial en su debut?

R: No, de todo el mundo. De la familia, entrenadores y todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí.

P: Puso en valor Luis de la Fuente cómo los que jugáis menos hacéis grupo. ¿Lo siente así?

R: Tenemos una plantilla espectacular. Los jugadores que están en mi posición están haciendo un torneo brutal. Son jugadores top del mundo. Yo asumo el rol y disfruto de cada momento, cada entrenamiento y cada día y agradecido por ello.

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P: Usted fue campeón olímpico en 2024. ¿Qué similitudes ve de este grupo respecto a aquel?

R: En ese grupo éramos jugadores top también. Y como grupo es muy parecido. Teníamos ese buen rollo que hay aquí y es muy parecido en muchas cosas.

P: En aquel grupo, y en este, está un compañero suyo, Álex Baena. Aseguró recientemente que ir con la selección le ayudaba a nivel mental… y está siendo clave. ¿Cómo le está viendo?

R: Está a un nivel espectacular. Verlo así me hace disfrutar. Contra Uruguay fue el MVP del partido, se lo merece más que nadie por su trabajo, su humildad y por cómo es en su día a día. Me alegro muchísimo por él porque, además de mi compañero, es mi amigo y ojalá siga disfrutando así.

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P: Otro amigo es Marcos Llorente. Vemos que se ha incorporado a sus rutinas de exposición al sol. ¿Por qué?

R: Intento hacer todo lo que puedo. Cuando ves que a alguien le van las cosas bien, por lo menos probar sus rutinas y ver si a ti te va bien. Estoy probando todas y por suerte me ha ido bien. Llevo tiempo intentando incorporar sus cosas en mi vida y me están yendo muy bien. Le agradezco por ser un ‘coach’ conmigo.

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P: ¿En qué nota que le está yendo bien?

R: Me despierto al amanecer, intento tener las máximas horas de sol que puedo, me pongo las gafas, me cuido… Intento hacer todo. Yo lo noto en mi día a día, en mi energía y en mi vitalidad. Me sientan muy bien.

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P: Toca Portugal en octavos. ¿Qué se habla en el vestuario del rival?

R: Es una gran selección, pero nosotros también lo somos. Está claro que no va a ser fácil y ojalá que volvamos a Los Ángeles.

P: ¿Se habla de revancha de la final de la Liga de Naciones 2025?

R: Sinceramente, no se habla mucho de los rivales. Intentamos hablar de nosotros porque somos top y estoy seguro de que vamos a pasar la eliminatoria.

P: Un nivel “top” que se sustenta en la defensa. Sin goles encajados en lo que va de Mundial. En su posición juegan Laporte y Cubarsí. ¿Con qué se quedaría de ellos?

R: Están haciendo un torneo espectacular y verles hace disfrutar. Se entienden a la perfección. Son muy buenos. Con Laporte me quedaría con su liderazgo y con cómo nos organiza a todos. Y con Pau -Cubarsí- con esa facilidad con el balón, que el cabrón filtra pases como si se acabara de levantar -ríe-.

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P: Usted se convirtió de lateral derecho a central esta temporada en el Atlético de Madrid. ¿Cómo fue el proceso?

R: Nada más llegar al Atlético el míster me vio en esa posición, empecé a entrenar ahí y poco a poco fui aprendiendo. Y se lo agradezco porque me siento muy cómodo. Por mi físico era algo que la gente siempre me decía, aunque yo me sentía cómodo de lateral. Había jugado muy pocos minutos de central pero al ganar minutos ahí me siento muy cómodo.

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P: ¿Cómo trabaja en casa esa conversión a central?

R: Me gusta ver fútbol y analizarlo. Y cuando juegas en una posición nueva está bien ver a los líderes en esa posición y así lo he hecho.

P: ¿Qué líderes?

R: Me he fijado en Van Dijk, que a mi padre le encanta. Lo hemos visto muchas veces e intentamos coger cosas suyas.

P: De este Mundial ha sacado un nuevo compañero en el Atlético de Madrid, Alejandro Grimaldo. ¿Cómo ha vivido su fichaje?

R: Me alegro mucho de compartir equipo con él, es una gran persona. Llevábamos apretándole unos días, él tenía muchas ganas de venir. Estábamos esperando a ver, haciendo bromas con el dorsal, con tonterías… y con muchas ganas de que se una a nosotros.

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P: Refuerzo para la próxima temporada del Atlético de Madrid. ¿Qué valoración hace de la pasada y qué expectativas tiene para la siguiente?

R: La temporada pasada fue una gran temporada a pesar de no cumplir ese objetivo de traer un título, pero estoy seguro de que la que viene vamos a hacer otra gran temporada y ojalá traigamos un título.

P: Antes tiene que llevar a España otro título y tatuarse este Mundial en el brazo, como el oro olímpico…

R: Ojalá llevar un tatuaje nuevo en dos semanas. Ojalá el día 21 me lo esté tatuando.

Óscar Maya Belchí