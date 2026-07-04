Arranca la manifestación del Orgullo 2026 de Madrid con Redondo, López y García en la cabecera

La manifestación del Orgullo de Madrid (MADO 2026) ha arrancado este sábado 4 de julio pasadas las 19:00 horas desde la Plaza del Emperador Carlos V, bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.

Entre las autoridades que marchan en la cabecera de la pancarta, con el mismo mensaje que el lema de la marcha, se encuentran la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, entre otros.

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También ha confirmado su asistencia a la manifestación la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en declaraciones a medios antes de la marcha, ha hecho un llamamiento a la "movilización social" y a la "responsabilidad" colectiva durante la manifestación del Orgullo en Madrid.

De la misma manera, ha destacado los recientes avances legislativos, haciendo alusión directa a la aprobación de la ley que penaliza penalmente las prácticas de conversión, a las que ha calificado de "torturas".

En esta línea, Iglesias ha lanzado un reproche al PP, que no apoyó la medida en el Congreso: "Aunque algunas personas se enorgullezcan de decir que sus partidos no van a consentir pasos atrás, lo cierto es que abstenerse a la hora de calificar como delito penal una tortura hacia una parte de la ciudadanía deja mucho que desear y dice mucho del lado de la historia donde se está", ha asegurado.

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