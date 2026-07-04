Agencias

Pedro Sánchez felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú

Guardar
Google icon

Madrid, 4 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones de Perú, por su victoria en las urnas, en un mensaje en la red social X publicado a primera hora de la mañana de este sábado.

"Enhorabuena, @KeikoFujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático", señala el mensaje.

"España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades", añade Sánchez.

La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada oficialmente el viernes presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de junio, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

PUBLICIDAD

Fujimori, líder de Fuerza Popular, se convierte así en presidenta electa para el periodo 2026-2031. La ceremonia de investidura está prevista para el 28 de julio, Día Nacional del Perú. EFE

Últimas Noticias

A.Saudí responderá con fuerza sin precedentes si hutíes de Yemen atacan su territorio

Infobae

La RD del Congo eleva a 473 el número de muertos y a 1.502 los casos confirmados de ébola

Infobae

La vieja Europa en el nuevo mundo: "Todo ha eclosionado con Trump y hay que actuar rápido"

Infobae

Los relatos de los miles de enfermos 'atrapados' en Gaza: "Quiero salvar a mis hijos"

Infobae

Hotmail cumple 30 años

Infobae