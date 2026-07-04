Cellnex renueva por 10 años su acuerdo marco con Vodafone España para cerca de 2.000 emplazamientos

Cellnex ha anunciado la renovación de su acuerdo marco con Vodafone España, que abarca aproximadamente 2.000 puntos de presencia (PoPs) existentes y que se prorroga por un periodo adicional de 10 años bajo las mismas condiciones técnicas y económicas.

La compañía ha destacado que Vodafone España es un cliente histórico, incorporado de forma orgánica y alojado en su infraestructura desde hace años.

Según ha señalado Cellnex, esta renovación supone un respaldo a la calidad de su infraestructura, a la solidez de sus alianzas industriales y a su capacidad para atender las necesidades de red a largo plazo de sus clientes.

Asimismo, refuerza el papel de los operadores independientes de torres en el despliegue, densificación y mejora de las redes 5G en Europa.

En este contexto, la empresa ha indicado que, como ocurre en otros mercados europeos en los que opera, los operadores móviles continúan requiriendo nuevos emplazamientos para mejorar la cobertura, la capacidad y la calidad del servicio, especialmente en zonas urbanas densas.

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Tras un proceso comercial competitivo, ambas compañías han alcanzado un acuerdo por el que Cellnex alojará adicionalmente una pequeña parte de la base heredada de 2.000 emplazamientos en infraestructuras ya existentes, en el entorno de unos pocos cientos.

Cellnex ha precisado que no realizará inversiones para replicar emplazamientos existentes y que cualquier contribución incremental a los ingresos se espera únicamente a partir de 2028.

Además, ha subrayado que cualquier PoP adicional contratado por Vodafone España se desplegará bajo los mismos principios comerciales y el marco que rige el acuerdo renovado.

La compañía ha afirmado que este acuerdo refuerza su capacidad para renovar y ampliar contratos a largo plazo, así como la fortaleza de sus alianzas industriales, la relevancia estratégica de su infraestructura y la confianza de sus clientes como socio para apoyar la evolución de sus redes y sus objetivos de conectividad.

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