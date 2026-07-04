Detenida una familia en Valencia por una presunta estafa piramidal de un millón de euros a 81 víctimas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Silla y el Perellonet (Valencia) por cometer estafas piramidales que han afectado a, por lo menos, 81 víctimas, apoderándose de un millón de euros.

La principal investigada, en connivencia con otros miembros de su núcleo familiar, constituyó una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes, tal como ha concluido la investigación, bautizada como 'Trettifire'.

Los investigados ofrecían servicios de inversión y manipulaban sistemáticamente sus rendimientos en una web creada por ellos mismos para engañar a sus clientes.

Una vez conseguidas inversiones iniciales de varias personas, usaban estas cantidades para hacerlas pasar por ganancias y así inducir a otros clientes a realizar inversiones mayores, creando un efecto llamada para captar nuevas víctimas, con la estructura característica de un esquema piramidal o sistema tipo 'Ponzi'.

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De esta forma, redistribuían los fondos para hacerlos pasar por rendimientos para los inversores, sin que hubiera una actividad económica real, limitándose a financiarlos con las propias aportaciones de otras víctimas.

Además de manipular una web con falsos rendimientos, se aseguraban de engañar a sus víctimas por medio de abusos de confianza, recurriendo a círculos familiares o de amistades, usando a personas de relevancia pública o participando en actos benéficos para darse una apariencia confiable y segura.

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Además, según ha quedado acreditado con la investigación, el grupo criminal mantenía un alto nivel de vida a costa de sus víctimas. En primer lugar, la principal investigada dedicaba estas ganancias a actividades de ocio, productos de lujo y recurrentes extracciones de dinero en efectivo, llegando a los 343.000 euros. También gastó hasta 149.000 euros a plataformas y servicios de tecnología.

En los registros de los domicilios de los encausados se han intervenido alrededor de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de gran valor y bolsos femeninos, todo ello por valor de 257.429 euros.

Asimismo, también se han bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias bajo la titularidad de los detenidos y propiedades por valor de 1.275.000 euros, si bien la Guardia Civil está esperando recabar información de entidades bancarias nacionales y de terceros países. En total, se han bloqueado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático.

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A los detenidos, dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años, se les atribuyen un total de 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal.

Además, están siendo investigadas otras cuatro personas, dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73.