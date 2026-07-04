Consejo presidencial de Yemen acusa a Irán de violar su soberanía y amenazar a la región

Saná, 4 jul (EFE).- El Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, acusó a Irán de "violar la soberanía" de su país y de "amenazar la seguridad de la región" por ignorar el sábado el embargo aéreo impuesto al espacio aéreo yemení y enviar un avión civil a Saná.

Según informó la agencia de noticias oficial yemení, Saba, el CLP celebró en la madrugada de este sábado una reunión de emergencia en la capital saudí, Riad, para abordar el aterrizaje horas antes en el aeropuerto de Saná de un avión de pasajeros iraní para trasladar a una delegación de los rebeldes hutíes del Yemen a Teherán.

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"Es una flagrante violación de la soberanía de la República de Yemen (...) y un desafío flagrante al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo un comunicado difundido tras la reunión, según Saba.

También advirtió a Irán y a los hutíes, respaldados por Teherán, de que "si continua su política de escalada (...) serían plenamente responsables de todas las consecuencias".

Estas advertencias coinciden con otras de la coalición militar liderada por Arabia Saudí de responder con "fuerza sin precedentes" si los hutíes ponen en práctica su reciente amenaza y atacan el territorio y los aeropuertos saudíes, o si continúan su "violación" de las restricciones aéreas sobre las zonas que controlan en Yemen.

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El CLP instó en el comunicado al Consejo de Seguridad de la ONU a "ir más allá de la condena" y adoptar "medidas disuasorias" para "detener las violaciones iraníes, reforzar la supervisión de los canales utilizados para armar y financiar a los hutíes e impedir que el territorio y el espacio aéreo de Yemen sean utilizados para actividades que amenacen la estabilidad regional".

La tensión aumentó después de que un avión iraní aterrizó en la mañana del viernes en el aeropuerto de la capital yemení, controlada por los hutíes, para trasladar a una delegación de los rebeldes yemeníes a Teherán para participar en las ceremonias fúnebres del líder supremo iraní, Ali Jamenei.

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Ese avión, de la compañía iraní Mahan Air, que también trasladó a decenas de pacientes y otros viajeros hutíes varados en el extranjero, violó así el bloqueo impuesto por la coalición militar liderada por Riad sobre el espacio aéreo del Yemen desde hace más de diez años.

El portavoz militar de los hutíes, Yehya Sarea, aseguró el viernes que sus fuerzas aéreas protegieron el avión iraní y dispararon misiles contra cazas saudíes que intentaron impedir, "sin éxito", su aterrizaje en Saná.

También desafió a Riad al asegurar que "los vuelos entre Saná y Teherán continuarán para romper el bloqueo (...), sin importar cuáles sean los resultados y las repercusiones".

La coalición militar árabe liderada por Arabia Saudí impuso las restricciones aéreas sobre las regiones controladas por los insurgentes hutíes tras su intervención en el conflicto yemení en 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.

La medida, según Riad, tiene como objetivo impedir que las armas lleguen a los hutíes, en medio de acusaciones occidentales y de países árabes contra Teherán de suministrar armas, incluidos misiles y drones, a los rebeldes yemeníes.

Los hutíes se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno reconocido y desde entonces controlan amplias regiones del norte, centro y el oeste de Yemen. EFE