Mohamed Ouahbi: "Tuvimos que sufrir, nos adaptamos y demostramos calidad"

El seleccionador nacional de Marruecos, Mohamed Ouahbi, reconoció que sufrieron este sábado ante Canadá para meterse en cuartos de final del Mundial 2026, pero demostraron "calidad" y una gran capacidad de "adaptarse" a las dificultades del rival.

"Tenemos que reconocer que Canadá jugó un partido de altísimo nivel. Eso no nos sorprendió. Pero en la segunda mitad, pudimos aprovechar los espacios que nos dejaron", dijo en la entrevista a pie de campo para la FIFA en el NRG Stadium de Houston.

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"Tuvimos que sufrir, así son las cosas. Cuando tienes un equipo tan generoso, que imprime tanta intensidad en las carreras, en los duelos, sabes que habrá momentos difíciles. Pero si queremos llegar lejos en este Mundial, tenemos que pasar por momentos difíciles", añadió después del 0-3 que lograron en la segunda parte.

Los Leones del Atlas dieron la vuelta al guion con un doblete de Azzedine Ounahi. "En la primera mitad, en términos de intensidad, de impacto, de ganar el balón en el primer y el segundo duelo, ellos estuvieron por encima. Debíamos evitar esa presión y tuvimos un plan claro que corresponde un poco a nuestros principios de juego", dijo.

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"No tuvimos que cambiar mucho y es verdad que pudimos despejar un poco su presión y atacar más la profundidad. Nos permitió atacar aunque es verdad que los goles fueron impresionantes. Tenemos una verdadera identidad de jugadores, un verdadero plan, pero también la creatividad de los jugadores", añadió en declaraciones a beIN.

El técnico de una Marruecos que llegó semifinales en 2022 destacó la calidad de los suyos, y la libertad que les da para jugar. "Doy la libertad para crear y creo en la creatividad. Hoy hemos demostrado que tenemos la calidad técnica, la decisión y nos adaptamos. Estoy contento y continuamos. Tenemos que recuperarnos porque es un partido que nos ha costado mucha energía", terminó.

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