González reprocha al Gobierno las "consecuencias" del terremoto porque "dieron prioridad a otras cosas"

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha criticado a las autoridades venezolanas por las "consecuencias" de los recientes terremotos que han costado la vida a casi 3.000 personas porque "dieron prioridad a otras cosas".

González ha dirigido un mensaje a la nación este sábado en el que reconoce que no se pueden evitar los desastres naturales, pero sí puede decidir cómo prepararse y cómo responder frente a ellos. Considera así que quienes controlan las instituciones pudieron haber hecho más si durante años hubieran dado prioridad a la prevención, la infraestructura, los servicios de emergencia y la protección ciudadana. "Dieron prioridad a otras cosas y ahí están las consecuencias", ha apuntado.

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El dirigente opositor ha abogado por convertir la tragedia en un punto de inflexión con respeto, memoria y justicia para las víctimas, así como libertad para todos los presos políticos. También ha defendido la necesidad de vivir en democracia, ejercer los derechos ciudadanos y trabajar para levantar nuevamente a Venezuela.

"Nunca más debe volver a suceder algo así. Todos debemos aprender de esta tragedia para impulsar el renacimiento de una Venezuela más sana, más justa y más próspera. Venezuela merece un futuro distinto y no vamos a detenernos hasta alcanzarlo", ha argumentado.

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González, quien reside en España, ha trasladado sus condolencias a las víctimas y ha apelado a la solidaridad, la memoria y la reconstrucción. "No recuerdo una devastación semejante en mi país", ha explicado.

Incluso en medio del dolor, los momentos más duros también revelan "lo mejor de un pueblo", con miles de personas que han salido a las calles, a buscar en los escombros, a los centros de ayuda y a las comunidades afectadas para "darlo todo cuando más se les necesita". Son "héroes anónimos de un país resiliente, acostumbrado a enfrentar adversidades, pero también decidido a no rendirse".

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Además ha agradecido la solidaridad de la población y de la comunidad internacional, en particular a gobiernos, organizaciones humanitarias, rescatistas, bomberos y ciudadanos de otros países que han ofrecido su ayuda en medio de la emergencia. La ayuda internacional, dijo, ha sido una "muestra invaluable de amistad" y será recordada por los venezolanos.