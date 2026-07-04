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Magyar anuncia una de las propuestas de reforma constitucional más profundas de la historia de Hungría

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El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha anunciado este sábado su propuesta de enmienda constitucional que, entre otros aspectos, contempla limitar a tres legislaturas el mandato de los diputados, ofrece modificaciones para desarrollar la independencia de los tribunales e introduce un mecanismo para sacar ya del poder a su némesis, el presidente Tamás Sulyok.

Entre los doce puntos avanzados por Magyar, destacan "la terminación del mandato del actual Presidente de la República", así como "un Tribunal Constitucional más independiente y una mayor autogestión judicial" con la posibildiad de que sean los propios jueces quienes inicien el procedimiento de retirada del presidente del Tribunal Supremo.

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Las enmiendas además proponen la eliminación del derecho de veto del Consejo Presupuestario, la unificación de la Administración de Policía e, incluso, la redenominación de los "condados" en "provincias".

Cabe recordar que los miembros del Parlamento húngaro aprobaron a mediados del mes pasado una enmienda constitucional que limita el mandato del primer ministro a ocho año; una reforma impide, en la práctica, un posible regreso al poder del euroescéptico Viktor Orbán, que modeló una era entera en el país durante su larga estancia al frente del Gobierno.

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Magyar ha prometido mejorar las relaciones con Bruselas, que ha criticado en numerosas ocasiones a Hungría por instrumentalizar el poder judicial.

En un encendido discurso ante el Parlamento, a finales del mes pasado, Magyar anunció una serie de medidas económicas, políticas y legales denominadas "Operación Fuego Purificador" que contempla esta revisión constitucional que incluye la activación de un proceso de destitución presidencial. El presidente de Hungría, aliado de Orbán, tiene pocos poderes formales, pero puede retrasar la aprobación de una ley devolviéndola al Parlamento o remitiéndola al Tribunal Constitucional.

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