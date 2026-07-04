La Aemet mantiene este domingo el aviso por ola de calor con máximas de hasta 42 grados en el suroeste peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este domingo un aviso especial por ola de calor en España, con temperaturas muy elevadas que alcanzarán valores de entre 36 y 39 grados en buena parte de la Península, y puntualmente hasta los 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el oeste de Andalucía y de forma aislada en zonas de Galicia y el valle del Ebro.

Según la previsión, la situación de estabilidad continuará durante la jornada, con cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del territorio peninsular y en Baleares, aunque con presencia de nubes altas.

En zonas del interior se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución, que podría dejar chubascos aislados en áreas de montaña.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en las islas orientales y en las vertientes del sur.

Las temperaturas experimentarán ascensos en el tercio norte, que podrán ser notables en el alto Ebro y Navarra, mientras que descenderán en el este de la meseta sur y en la costa occidental gallega. En el resto del país no se esperan cambios significativos.

PUBLICIDAD

Las mínimas se mantendrán elevadas, con valores superiores a los 20 grados en amplias zonas del litoral mediterráneo, el sudoeste peninsular y el valle del Ebro, pudiendo registrarse noches tropicales en buena parte del territorio y noches tórridas por encima de los 25 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En Canarias, las temperaturas también registrarán ascensos, especialmente en medianías y zonas altas, con máximas superiores a 34 grados en la isla de Gran Canaria.

En cuanto al viento, predominará la componente este en los litorales, con rachas fuertes en el Estrecho, donde podrán superarse los 80 km/h.

En el Cantábrico y Alborán soplará viento moderado, mientras que en el resto del Mediterráneo y Galicia predominarán las brisas flojas.

En el interior peninsular los vientos serán flojos y variables, con cierta intensidad en las horas centrales del día.

En Canarias, el viento será de componente norte y de carácter moderado.