El papa celebró el 4 de julio en la residencia del embajador de EE.UU. ante la Santa Sede

Ciudad del Vaticano, 4 jul (EFE).- El papa León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, celebró este sábado la fiesta nacional de Estados Unidos en la residencia del embajador ante la Santa Sede, Brian Burch, con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país norteamericano.

"Acogiendo la invitación del embajador estadounidense ante la Santa Sede, el Santo Padre se dirigió a su residencia en la noche del sábado 4 de julio, en ocasión de la fiesta nacional", informó la oficina de prensa del Vaticano.

Por su parte, la embajada de EE.UU. ante la Santa Sede compartió en su cuenta de X que el pontífice festejó la efeméride junto al embajador Burch y su familia.

Durante el encuentro, le obsequiaron una camiseta de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial, una pelota de béisbol conmemorativa "Freedom 250" y una tarta de manzana casera.

"El papa León confirmó que apoyará al país donde nació durante el Mundial", detalló la legación diplomática en la red social.

El pontífice, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost y es originario de Chicago, se trasladó a la residencia oficial del embajador tras una intensa jornada marcada por su visita a la isla italiana de Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo.

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Aunque el papa declinó la invitación oficial que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, le trasladó personalmente el pasado febrero para asistir a los actos centrales del 250 aniversario en su país natal, León XIV quiso sumarse a la conmemoración con un mensaje dirigido a sus compatriotas.

En una carta oficial de felicitación "a todos los estadounidenses", el obispo de Roma afirmó que esta efeméride invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y subrayó que "defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde su mismísimo comienzo".

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Asimismo, participó mediante un mensaje en vídeo en la ceremonia de entrega de la 38ª Medalla de la Libertad, celebrada en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia. El pontífice recibió previamente el galardón por su contribución a la libertad de manos de una delegación estadounidense desplazada a Roma.

La conmemoración coincide con un momento de evidentes tensiones entre el Vaticano y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El pasado mes de abril, León XIV calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de "aniquilar toda una civilización" durante la crisis con Irán. El mandatario estadounidense respondió entonces acusando al pontífice de ser "débil con el crimen" y "terrible en política exterior". EFE

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