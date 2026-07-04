Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales de Jamenei

La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de esta mañana a los cientos de miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, segundo guía de la Revolución Islámica, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos.

Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana. Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y finalmente a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza. Entre medias, no obstante, el ataúd realizará una escala en las ciudades santas iraquíes de Kerbala y Nayaf para que los chiíes del país puedan despedirse.

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En un podio a la entrada de la mezquita se encuentra el ataúd que acoge el cuerpo sin vida de Jamenei, que descansa en lo más alto de una pirámide de cubos de metacrilato en cuyos escalones están repartidos los restos mortales de la familia del ayatolá -- su hija Boshra, una nieta de 14 meses, su nuera Zahra Haddad Adel y su yerno Mesbah Bagheri Kani -- muertos también en el ataque efectuado por aviones de combate israelíes sobre Teherán como parte del comienzo de la ofensiva combinada junto a Estados Unidos.

El himno nacional iraní ha abierto la ceremonia en torno a las 06.00, hora local, cuando los asistentes han comenzado a estrar en el recinto con banderas nacionales, imágenes de Jamenei y fotos de su hijo Mojtaba, sucesor como líder supremo que todavía no ha aparecido en público, entre sospechas de que sigue gravemente heridos por los ataques.

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Dado el intenso calor, las autoridades han instalado incluyendo sistemas de nebulización para refrescar la Mosalla durante todo el día y hasta mañana por la noche, cuando los restos mortales del ayatolá y su familia serán perparados para la multitudinaria procesión del lunes en Teherán.

La ceremonia ha continuado hasta bien entrada la noche y con una nutrida presencia de la población iraní. Un portavoz ha explicado que el cuerpo de Jamenei seguirá en la sala de oraciones del Imán Jomeini hasta las 20.00 horas del domingo.

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La procesión funeraria comenzará en la calle Damavand, seguirá hasta la plaza del Imán Huseín, la plaza Enghelab, la emblemática plaza de la Torre Azadi y partirá por la autopista Shahid Lashkari.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.

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"El martirio del gran líder de Irán ha sumido en un profundo dolor a todo nuestro pueblo, a la nación islámica y a todos los pueblos libres del mundo", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, incidió en que la muerte de Jamenei "no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de solidaridad, perseverancia y crecimiento de una nación que siempre avanza hacia el mañana, más unida, más firme y más esperanzada, incluso ante las pruebas más difíciles".

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PRESENCIA INTERNACIONAL

En estos actos de Teherán han estado presentes representantes de diversos países, como Irak, que ha contado con una de las delegaciones más amplias, con el presidente del Parlamento, Mahmud al Mashhadani o el presidente del Kurdistán, Nechirvan Barzani.

Uno de los países con más alta presencia ha sido Pakistán, con el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Asim Munir. Arabia Saudí ha enviado al viceministro de Asuntos Exteriores, Walid al Juraiyi, mientras que Omán ha estado represantado por el presidente del Consejo de Estado y presidente del Parlamento, Hasán bin Abdulá al Ghanim. De la zona también han participado representantes de la comunidad chií de Bahréin y otros países del golfo Pérsico.

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Líbano ha enviado a su ministro de Defensa, Michel Menasa, así como delegaciones de Hezbolá y el Movimiento Amal, mientras que Yemen contaba con el vicepresidente Mahmud al Yunaid y representantes de los hutíes aliados de Irán. También ha habido representación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha estado asimismo el secretario general de Yihad Islámica, Ziyad al Najalá.

También ha habido representación de los talibán afganos, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Bangladesh, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Birmania, Corea del Sur, Corea del Norte, de India, de China, de Tayikistán --con su presidente, Emomali Rahmon--, Armenia --con su primer ministro, Nikol Pashinián-- o el presidente de Georgia, Mijail Kavelashvili. Por Turquíah a estado el vicepresidente Cevdet Yilmaz y Turkmenistán ha contado con el presidente Gurbanguli Berdimuhamedow.

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Desde África se han desplazado representantes de Egipto, Sudáfrica, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Namibia, Tanzania, Túnez, Nigeria y Senegal. Por Rusia ha estado Dimitri Medvedev, acompañado de representantes de Bielorrusia, Serbia y Bulgaria.

América Latina ha enviado a representación de Cuba, con su ministro de Educación, Walter Baluja García, y de Nicaragua, con su ministro de Asuntos Exteriores, Valdrack Jaentschke.

El Gobierno iraní ha destacado la "significativa presencia" de represntantes religiosos extranjeros y "delegaciones de alto rango de todo el mundo", "clara muestra de la dignidad y grandeza del líder mártir y de la noble nación de Irán".

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha manifestado así su "gratitud" a todos los invitados extranjeros que, "a pesar de las presiones y amenazas, se mantuvieron del lado correcto de la historia y rindieron homenaje a la verdad y la justicia al participar en la ceremonia de despedida de nuestro líder mártir".

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El propio ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha expresado que "es un honor recibir a representantes de más de setenta países, incluidos nuestros hermanos árabes" para la ceremonia de "nuestro mártir líder supremo". "Este acontecimiento histórico quedará grabado para siempre en el recuerdo de nuestras relaciones de amistad", ha destacado.